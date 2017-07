Kurz-Stellvertreterin Glatz-Kremsner will kein Ministeramt

Bettina Glatz-Kremsner, neue Stellvertreterin von ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz, kritisiert das Sozialpartner-Verhandlungsergebnis zu Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung. Dass man sich nach monatelangen Gesprächen auf einen Mindestlohn, nicht aber auf flexiblere Arbeitszeiten einigen konnte, sei bedauerlich. Ein Ministeramt strebt Glatz-Kremsner nicht an, sagte sie im APA-Interview.

„Mitarbeiter legen Wert auf Arbeitszeitflexibilisierung“

Die Unternehmerseite hätte ihre Verantwortung beim 1.500-Euro-Mindestlohn wahrgenommen. „Dass der zweite Teil, nämlich die Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht gelungen ist, bedaure ich nicht nur aus Unternehmersicht, sondern auch aus Arbeitnehmersicht. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absoluten Wert auf Arbeitszeitflexibilisierung legen“, sagte Glatz-Kremsner, die Finanzvorstand der Casinos Austria und Österreichischen Lotterien ist und beim Energieversorger EVN und Flughafen Wien im Aufsichtsrat sitzt.

„Wir sind im 21. Jahrhundert, und man muss sich eben auch an geänderte Rahmenbedingungen anpassen, und das wäre die Arbeitszeitflexibilisierung“, meinte sie in Richtung Sozialpartner, insbesondere der dort tätigen Arbeitnehmervertreter. „Die Sozialpartnerschaft hat in der Vergangenheit unglaublich viel gemeinsam weitergebracht, da tut es mir ehrlich leid, dass dieser zweite Schritt nicht gelungen ist. Das ist schade für den Standort Österreich.“

„Komponente für Wirtschaftsstandort Österreich“

Die nächste Regierung sollte das Thema - Sozialpartner hin oder her - jedenfalls aufnehmen und umsetzen. „Das wird mein Rat sein. Das ist eine ganz wesentliche Komponente für den Wirtschaftsstandort Österreich.“ Als weitere wichtige Punkte für die Regierungsarbeit der kommenden Jahre nennt Glatz-Kremsner die Senkung der Steuer- und Abgabenquote, wie sie ÖVP-Obmann Kurz plant und die seine Stellvertreterin für „natürlich machbar“ hält, Bürokratieabbau sowie die Eindämmung von Überregulierung.

„Das sind die wesentlichen Schritte dazu, dass Österreich wieder eine Topplatzierung in der Wirtschaft erreichen kann“, meinte Glatz-Kremser. Neben der Wirtschaft sei ihr die Förderung von Frauen ein Anliegen. Hier brauche es Maßnahmen, damit es mehr Frauen in Spitzenpositionen schaffen. Die gerade im Parlament beschlossene Frauenquote für Aufsichtsräte sei dabei ein Schritt in die richtige Richtung.

„Wir sehen, dass aufgrund von Freiwilligkeit allein in den letzten Jahren relativ wenig weitergegangen ist“, so die Managerin. „Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, jede Frau muss Karriere machen, aber wenn eine Frau das Potenzial hat und selber auch will, muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen.“