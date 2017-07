Betrunkene Lenkerin mit Kindern von Zug erfasst

Großes Glück haben eine Mutter und ihre beiden Kinder bei einem Unfall an einer Eisenbahnkreuzung in Ried im Innkreis (Oberösterreich) gehabt. Die alkoholisierte Frau hatte den nahenden Zug übersehen, ihr Pkw wurde erfasst und in ein Feld geschleudert. Mutter und Kinder wurden dabei leicht verletzt.

