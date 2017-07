Tour de France: Saison für Valverde nach Sturz vorbei

In Alejandro Valverde hat die 104. Tour de France gleich zum Auftakt ihr erstes prominentes Opfer gefunden. Der 37-jährige Spanier erlitt gestern bei seinem schweren Sturz beim Zeitfahren auf regennasser Straße in Düsseldorf Knochenbrüche und wurde noch am Samstagabend operiert. Die Operation sei gut verlaufen, teilte Valverde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntag mit. Die Saison sei für ihn aber vorbei - bitter, war er nach den bisher großartigen Erfolgen doch als einer der Favoriten in die Tour de France gestartet.

