Fußball: Chile für Confed-Cup-Finale motiviert

Für Chile geht es heute beim Confederations Cup um mehr als nur um den Titel bei der WM-Generalprobe. Der Südamerikameister will sich mit einem Erfolg im Endspiel gegen Deutschland (20.00 Uhr, live in ORF eins) endgültig in der Weltspitze etablieren und laut Arturo Vidal eine „klare Botschaft“ für 2018 senden. „Wenn wir Deutschland schlagen, sind wir die beste Nationalmannschaft der Welt“, tönte der Bayern-Legionär. DFB-Teamchef Joachim Löw erwartet ein intensives Match und fordert von seiner Elf mehr Druck als im Gruppenduell.

Mehr dazu in sport.ORF.at