Radstadt: Lenker stürzt mit Auto in Taurach

Ein deutscher Lenker ist heute Vormittag in Radstadt (Salzburg) eineinhalb Meter tief in die Taurach abgestürzt. Der Mann ist auf dem Weg nach Untertauern von der Straße abgekommen. Die Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Aus Auto geschleudert: Steirer schwerst verletzt

Ein 20-Jähriger erlitt bei einem Verkehrsunfall in Rottenmann schwerste Verletzungen. Der Obersteirer war gegen einen Baum gefahren und wurde dabei aus dem Auto geschleudert.

Taxi landete im Straßengraben

Auf der A6 kam es heute Früh kurz nach Potzneusiedl (Burgenland) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein slowakisches Taxi überschlug sich zweimal und landete im Straßengraben. Zwei Frauen wurden schwer und ein Mann leicht verletzt.

Von Sonne geblendet: Pkw erfasste Radfahrer

Ein 86 Jahre alter Pkw-Lenker erfasste gestern Abend beim Abbiegen in Graz einen 38-jährigen Radfahrer. Dieser wurde schwer verletzt.

Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Auch bei einem Unfall in St. Peter am Ottersbach (Steiermark) wurde gestern ein Mann schwer verletzt: Der 47-Jährige war mit seinem Motorrad in einen Acker gestürzt.

Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Feldkirch

Nach einem Unfall mit einem achtjährigen Schüler in Feldkirch (Vorarlberg) sucht die Polizei nach Zeugen, da es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang gibt. Der Bub wurde auf einem Schutzweg angefahren und schwer verletzt.

