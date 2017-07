Motorrad: Marquez dominiert auf dem Sachsenring

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat am Sonntag seine einmalige Siegesserie auf dem Sachsenring verlängert. Beim Grand Prix von Deutschland fuhr der Spanier nicht nur zu seinem zweiten Saisonerfolg, sondern klassenübergreifend auch zu seinem achten Sieg in Folge auf dem Sachsenring. Marquez übernahm mit seinem 31. MotoGP-Erfolg auch die WM-Führung. Ausruhen kann sich der Honda-Pilot in der kommenden Sommerpause jedoch nicht, vier Piloten streiten sich um die Spitze.

