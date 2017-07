Motorsport: Auer meldet sich in DTM zurück

Lucas Auer hat am Sonntag seine Pechsträhne im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) mit einer couragierten Fahrt beendet. Nach drei punktelosen Rennen in Serie holte der 22-jährige Tiroler auf dem Norisring in Nürnberg Rang zwei und meldete sich wieder in der Gesamtwertung zurück. Das achte Saisonrennen gestaltete sich turbulent. Ein spektakulärer Unfall des Briten Gary Paffett sorgte für eine Unterbrechung. Danach lag Auer in Führung, am Ende war er aber noch in einen harten Kampf um die Podestplätze involviert.

