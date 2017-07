Tennis: Federer kann Wimbledon-Geschichte schreiben

Während sich die beiden Topstars Andy Murray und Novak Djokovic durch die Saison mühen, erleben die beiden Altstars Roger Federer und Rafael Nadal gerade ihren x-ten Frühling. Der 31-jährige Spanier holte sich gerade seinen zehnten Titel in Paris ab, und auch Federer reist in Topform zum morgen beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an.

Besonders der Schweizer steht beim Rasenklassiker einmal mehr im Mittelpunkt. Für den 18-fachen Grand-Slam-Gewinner geht es um seinen achten Wimbledon-Titel, womit er alleiniger Rekordhalter bei den Herren wäre.

Mehr dazu in sport.ORF.at