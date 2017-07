„Despicable Me 3“ an der Spitze der US-Kinocharts

Die animierten, gelben Männchen aus „Despicable Me“ („Ich - Einfach unverbesserlich“) haben sich im dritten Teil der Filmreihe an die Spitze der Kinocharts in den USA und Kanada gespielt. Die Fortsetzung um Ex-Bösewicht Gru und seine gelben Minions - ab Donnerstag auch in Österreich zu sehen - nahm dort an den Kinokassen am Wochenende 75,4 Millionen Dollar (66 Mio. Euro) ein.

Wie die Branchenwebsite Box Office Mojo weiter berichtete, holte Platz zwei der weitere Neueinsteiger „Baby Driver“, der sich um den von Musik angetriebenen Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgort) und dessen Gangsterboss Doc (Kevin Spacey) dreht. Die britische Produktion spielte 21 Mio. Dollar (18,3 Mio. Euro) ein und startet am 28. Juli in Wien. Der vierte Teil der „Transformers“-Reihe rutschte auf den dritten Platz des Rankings.