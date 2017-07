Neuer Höhepunkt im Streit mit Medien

Der Clinch zwischen US-Präsident Donald Trump und den Medien ist am Wochenende weiter eskaliert und - im übertragenen Sinn - sogar handgreiflich geworden. Trump veröffentlichte am Sonntag einen bearbeiteten alten Videoclip, der ihn 2007 in einer Showschlägerei im Wrestling-Ring zeigt. Auf den Kopf seines Kontrahenten wurde allerdings ein CNN-Logo montiert. Der Fernsehsender beklagte in einer Reaktion das „unreife Verhalten“, das „weit unter der Würde seines Amts“ liege. Trump selbst hatte kurz davor sein Twitter-Verhalten neu definiert: Es sei „modern präsidial“.

Lesen Sie mehr …