Italien soll bei Flüchtlingsschiffen Hilfe erhalten

Bei einem Treffen der Innenminister Italiens, Deutschlands und Frankreichs hat es heute Abend offenbar eine Einigung über die Unterstützung Italiens bei der Flüchtlingsfrage gegeben. Aus französischen Delegationskreisen hieß es, es gebe eine „Einigung in mehreren Punkten“, die morgen veröffentlicht werden sollten.

Sie sollten Ende der Woche in Tallinn bei einem informellen EU-Innenministertreffen von allen 28 EU-Staaten beschlossen werden. Ein Mitglied der italienischen Delegation sagte, die Gespräche seien „absolut gut“ verlaufen und „die italienischen Vorschläge“ diskutiert worden. Details wollte das Delegationsmitglied nicht nennen.

Flüchtlingsschiffe sollen andere EU-Häfen ansteuern

Das Treffen des italienische Innenministers Marco Minniti, seines deutscher Amtskollegen Thomas de Maiziere und des französischen Ressortchef Gerard Collomb fand in Paris statt. Auch EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulous nahm teil.

Italien hatte zuvor gefordert, dass Schiffe mit geretteten Flüchtlingen künftig auch Häfen in anderen EU-Ländern ansteuern. Als „Europafreund“ wäre er „stolz, wenn nur ein Schiff, statt nach Italien zu fahren, einen anderen europäischen Hafen ansteuern würde“, sagte Minniti der Zeitung „Il Messaggero“.

„Keine Lösung“, aber „Signal“

Zwar wäre das noch keine Lösung für „Italiens Problem“, aber zumindest ein „außergewöhnliches Signal“ der Unterstützung. Italien hatte der EU zuvor damit gedroht, ausländischen Schiffen mit geretteten Flüchtlingen künftig die Einfahrt in seine Häfen zu verbieten. Das Land sieht sich nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, die Situation zu bewältigen. In Italien sind nach UNO-Angaben seit Jahresbeginn schon mehr als 83.000 Flüchtlinge abgekommen. Das waren fast 20 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

„Gewaltiger Druck“ auf Italien

Italien stehe unter „gewaltigem Druck“, sagte Minniti in dem Interview. An den Rettungseinsätzen im Mittelmeer seien neben der italienischen Küstenwache auch Schiffe der EU-Mission „Sophia“, der EU-Grenzschutzagentur Frontex und von Hilfsorganisationen beteiligt. „Sie fahren unter der Flagge verschiedener europäischer Länder“, sagte Minniti. „Wenn die einzigen Häfen, in die Flüchtlinge gebracht werden, italienische Häfen sind, stimmt etwas nicht“, fügte der Minister hinzu.