Nahe an umstrittener Insel vorbeigefahren

Die USA haben mit ihrem Zerstörer „USS Stethem“ ein klares Signal an China gesandt: Das US-Kriegsschiff fuhr innerhalb von zwölf Seemeilen an der Triton-Insel im Südchinesischen Meer vorbei. Diese beansprucht China für sich, so wie fast das gesamte Südchinesische Meer. Die USA stellten mit dem Manöver diesen Gebietsanspruch offen infrage. Peking reagierte scharf und sprach von einer „ernsthaften politischen und militärischen Provokation“.

