EU-Japan-Handelsdeal: Einigung am Donnerstag?

Die Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan könnten offenbar noch diese Woche abgeschlossen werden. Laut „Financial Times“ („FT“) und „Wall Street Journal“ gab es vergangene Woche in Tokio wichtige Fortschritte in den Verhandlungen über die besonders sensiblen Bereiche Autoteile und Käse.

Einen offiziellen Pakt gab es zum Abschluss der Gesprächsrunde am Samstag nicht, aber Verhandlungsteilnehmer deuteten laut „FT“ an, dass die politischen Entscheidungsträger auf dem EU-Japan-Gipfel am 6. Juli in Brüssel zu einem Abschluss kommen könnten.

„Beinahe am Ziel“

Die Grundsatzvereinbarung auf ein Freihandelsabkommen am Vorabend des G-20-Gipfels in Hamburg wäre eine klare Zurückweisung des protektionistischen Kurses von US-Präsident Donald Trump. Der Vertrag, der vom Umfang her um ein Vielfaches größer wäre als das CETA-Abkommen mit Kanada, wäre das klare Signal, dass der Ausbau des Freihandels weitergeht und deren Gegnern Handelschancen entgehen könnten.

„Wir sind beinahe am Ziel“, sagte am Wochenende EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström laut „FT“. Vorsichtiger war die Einschätzung auf japanischer Seite. „Es gab echten Fortschritt, aber entscheidende Einigungen stehen noch aus“, sagte Japans Außenminister Fumio Kishida.

Einigung bei Investorenschutz?

Unklar ist nach den Aussagen Malmströms, ob es in einer der umstrittensten Fragen, dem Investorenschutz, bereits eine Einigung gibt. Vor einer Woche hatte Malmström gesagt, dass man mit diesem Kapitel nocht nicht fertig sei.

Sie unterstrich bei der Gelegenheit erneut die Linie der EU. Diese will, dass das von ihr selbst entworfene Schiedsgerichtsverfahren zur Regelung von Rechtsstreitigkeiten über den Investorenschutz im Freihandelsabkommen festgeschrieben wird. Japan dagegen will das bestehende Verfahren anwenden.

Heftig umstritten

Gerade die Schiedsgerichte sind Kritikern internationaler Handelsabkommen ein Dorn im Auge. Sie argumentieren, damit würden Staaten ihre Souveränität aufgeben. Konzerne dagegen fordern, nur so könnten ihre Investitionen vor möglicher nationaler Willkürgesetzgebung geschützt und Rechtssicherheit gewährleistet werden.