Kärntnerin stürzte aus Schlafzimmerfenster

In Krumpendorf in Kärnten ist gestern Abend eine 48 Jahre alte Frau kopfüber aus dem Fenster ihres Schlafzimmers etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt. Ihr dürfte schlecht geworden sein.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at