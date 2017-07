Strandbesuch von US-Gouverneur Christie sorgt für Kritik

Ein Strandbesuch mit Familie hat Gouverneur Chris Christie im US-Bundesstaat New Jersey Kritik eingebracht. Der Grund: Christie hatte wegen eines Budgetstreits einen „Shutdown“ ausgerechnet über das lange Wochenende zum US-Nationalfeiertag am 4. Juli angeordnet.

Die Regierung des Bundesstaats steht still, auch Nationalparks sind geschlossen. Familien, die das Wochenende am Strand in einem der Parks verbringen wollten, mussten wieder abreisen, berichteten Lokalmedien.

Chris Christie & guests enjoying NJ beach — after he ordered state beaches closed to the public over a budget fight https://t.co/aD3pkhT4vF pic.twitter.com/JkAh31BG08 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 2. Juli 2017

Bilder zeigen Familie allein am Strand

Nicht Christie: Der republikanische Gouverneur und Unterstützer von Präsident Donald Trump hat ein offizielles Sommerhaus im Island Beach State Park. Von NJ.com veröffentlichte Fotos zeigten Familie Christie am Wochenende allein am Strand.

„Lassen Sie sich wählen, dann können Sie auch eine Residenz haben“

Wenige Stunden später flog Christie per Helikopter vom Strand in die Hauptstadt Trenton zu einer Pressekonferenz. Gefragt, ob er in der Sonne gewesen sei, verneinte Christie das glatt. Auf den Hinweis, es gebe Fotos von ihm, räumte später sein Sprecher ein, dass Christe am Strand gewesen sei. Aber er habe keine Sonne abgekommen, „weil er eine Baseballkappe trug“.

Christie verteidigte den Aufenthalt seinerseits damit, das Haus gehöre nicht offiziell zum Nationalpark, seine Familie nehme keine Dienste in Anspruch. Auf die Frage, ob das fair sei, antwortete der Republikaner: „Lassen Sie sich zum Gouverneur wählen, dann können Sie auch so eine Residenz haben.“

„Strand-Gate“ nach „Brücken-Gate“

Christie, der bis zum Vorjahr als große republikanische Polithoffnung gegolten hatte, wäre 2016 politisch beinahe über einen Skandal gestolpert, der als „Brücken-Gate“ bekanntwurde: 2014 provozierten enge Mitarbeiter ein Verkehrschaos, als sie eine stark befahrene Brücke nach New York sperren ließen, um einen Bürgermeister für mangelnde politische Unterstützung zu bestrafen.

Die Provinzposse sorgte landesweit für Aufsehen und hängt Christie, der sich im Vorjahr vergeblich um die republikanische Kandidatur für die Präsidentschaftswahl bewarb, noch heute nach.