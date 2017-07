In Stau auf Sattelzug aufgefahren

Nach dem Reisebusunfall auf der Autobahn 9 im bayrischen Oberfranken rechnet die Polizei mit Toten. Ein mit 48 Menschen besetzter Seniorenreisebus aus Sachsen war im Bereich Münchberg im Landkreis Hof im Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren und in Flammen aufgegangen. 30 Personen werden derzeit mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. „Die verbleibenden Personen dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein“, so die Polizei in einer Aussendung.

