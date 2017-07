Tesla vor Produktionsstart eines Modells für Massenmarkt

Nach zum Teil großen Verzögerungen bei vorherigen Modellen liegt der US-Elektroautohersteller Tesla bei seinem ersten günstigeren Wagen im Zeitplan.

Die Serienproduktion des Model 3 werde voraussichtlich am Freitag beginnen, kündigte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter an. Das Model 3 mit einem US-Preis ab 35.000 Dollar soll Tesla - und die Elektromobilität - stärker auf den Massenmarkt bringen.

400.000 Vorbestellungen

Dem Unternehmen liegen bereits rund 400.000 Vorbestellungen vor. Es wird einige Zeit dauern, sie abzuarbeiten. Zum Dezember wolle Tesla die Fertigung auf 20.000 Fahrzeuge des Modells pro Monat hochschrauben, schrieb Musk heute. Im August sollen 100 Model 3 gebaut werden und im September 1.500. Die Regulierer hätten die Freigabe für die Serienproduktion zwei Wochen früher als geplant erteilt, schrieb der Tesla-Chef.

Musk versucht mit dem neuen Modell eine drastische Aufstockung der Produktion: Im gesamten vergangenen Jahr baute Tesla rund 84.000 Autos, 2018 sollen es bereits 500.000 sein, und für 2020 wird die Millionenmarke angepeilt. Tesla war bisher mit Preisen ab 70.000 Dollar nur im oberen Marktsegment unterwegs.

Auch andere Hersteller arbeiten an günstigeren Elektrofahrzeugen. So brachte General Motors zum Jahresbeginn zu einem ähnlichen Preis den Chevy Bolt auf den Markt und will 2017 bis zu 30.000 Fahrzeuge davon verkaufen.