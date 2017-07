Confederations Cup: Deutschland erobert erstmals Titel

Deutschland hat sich gestern zum ersten Mal den Sieg beim Confederations Cup gesichert. Das Perspektivteam von DFB-Coach Joachim Löw setzte sich im Endspiel in St. Petersburg gegen Chile mit 1:0 durch und gewann damit die Generalprobe für die WM 2018. Der Erfolg in dem teilweise sehr emotional geführten Finale war hart erkämpft. Der Südamerikameister machte vor allem zu Beginn Druck. Ausgerechnet in dieser Phase nutzte das DFB-Team einen Fehler Chiles, das danach dem Ausgleich vergeblich nachlief.

