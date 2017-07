Formel 1: FIA kann Vettel Geburtstag verderben

Nach Sebastian Vettels Rempler gegen Lewis Hamilton im Formel-1-Rennen in Aserbaidschan untersucht der Automobilweltverband (FIA) den Vorfall.

Die FIA will heute - am 30. Geburtstag des Deutschen - bei einer Sitzung in Paris prüfen, ob das Verhalten des Ferrari-Stars in Baku nachträgliche Konsequenzen haben soll. Im schlimmsten Fall droht Vettel eine Sperre für den Grand Prix von Österreich am Sonntag in Spielberg.

