Schlusslicht in Westeuropa

Wenn es um die gleichgeschlechtliche Ehe geht, dann zählt Österreich in Westeuropa zu den Schlusslichtern. Die SPÖ wollte zwar dem historischen Entschluss Deutschlands folgen und den Weg für die „Ehe für alle“ auch hierzulande ebnen - scheiterte am Donnerstag jedoch am Widerstand von ÖVP, FPÖ und Team Stronach. Ob die „neue Volkspartei“ unter Sebastian Kurz hier umschwenken wird, ist mehr als fraglich. ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger sagte am Sonntag jedenfalls, sie hätte auch bei Aufhebung des Fraktionszwangs für „Nein“ gestimmt.

