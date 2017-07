D: Personenschutz für Moscheegründerin verstärkt

Die Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, erhält wegen einer steigenden Zahl von Morddrohungen laut einem Bericht der deutschen „Welt am Sonntag“ rund um die Uhr Personenschutz. So viel Schutz würden selbst Bundesminister selten erhalten. Wie die Zeitung weiter berichtete, soll der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf eine Schließung der liberalen Moschee gedrängt haben.

Mehr dazu in religion.ORF.at