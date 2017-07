Sicherheit für den Meistbietenden

Vom einfachen Programmabsturz bis hin zur globalen Cyberattacke: Unentdeckt können „Bugs“ - Softwarefehler - verheerenden Schaden anrichten. Die Fehlersuche ist mittlerweile zu einem eigenen, gut bezahlten Berufsfeld geworden. Wer als Bug-Kopfgeldjäger eine Schwachstelle aufspürt, kann diese an den Meistbietenden verkaufen. Konzerne wie Apple und Microsoft locken mit Belohnungen in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro - oft ist der Schwarzmarkt allerdings deutlich lukrativer. Auch zahlreiche Regierungen sind an den Erkenntnissen der Profihacker interessiert.

