Auto kracht in OÖ durch Mauer von Fitnessstudio

Im wahrsten Sinne des Wortes „mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren“ ist eine 63-Jährige in Wels in Oberösterreich. Die Frau hatte an ihrem Wagen die Pedale verwechselt und war mit einem Satz gegen die Fassade und durch die Mauer gekracht.

