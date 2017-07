US-Laptopverbot für Fluglinie Etihad aufgehoben

Die USA erlauben Flugpassagieren aus dem Golfemirat Abu Dhabi wieder die Mitnahme von Laptops an Bord. Die dortige Heimatfluglinie Etihad habe die Sicherheitskontrollen verschärft, weshalb das im März verhängte Verbot aufgehoben worden sei, teilte das US-Heimatschutzministerium mit.

US-Behördenvertreten hätten an Ort und Stelle die strengeren Sicherheitsmaßnahmen unter die Lupe genommen und für ausreichend befunden. Etihad begrüßte den Schritt heute: „Ab sofort können Passagiere auf Flügen in die USA Laptops, Tablet-Computer und elektronische Geräte mit ins Flugzeug nehmen.“ Der Air-Berlin-Partner fliegt in der Woche 45-mal in US-Städte.