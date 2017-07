„Western“ im Rennen um Lux-Filmpreis

Die deutsch-österreichische Koproduktion „Western“ von Regisseurin Valeska Grisebach findet sich auf der zehnköpfigen Vorauswahl für den Lux-Filmpreis des Europäischen Parlaments.

Daneben sind für die elfte Ausgabe der Auszeichnung etwa auch „King of the Belgians“ von Peter Brosens und Jessica Woodworth und Aki Kaurismäkis „The Other Side of Hope“ im Rennen.

Grisebach ist eine von fünf Regisseurinnen, die mit ihren Werken nominiert sind. Von den zehn nun bekanntgegebenen Filmen werden Ende Juli in Rom drei in die endgültige Shortlist aufsteigen.

Am 15. November wird dann im EU-Parlament in Straßburg endgültig der Gewinner gekürt - und damit der Nachfolger von Maren Ades Erfolgsfilm „Toni Erdmann“, der die Auszeichnung 2016 für sich entscheiden konnte.