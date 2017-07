Arzt in OÖ wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Ein Brief an das Gemeindeamt in Mauthausen hat einem pensionierten Arzt einen Gerichtsprozess eingetragen. Der 73-Jährige soll darin hinterfragt haben, was am Parteiprogramm der NSDAP schrecklich und verbrecherisch sei.

Mehr dazu in ooe.ORF.at