Erstes Unizertifikat für geflüchtete Lehrer

Geflüchtete Lehrer werden ab September in einem zweisemestrigen Zertifikatskurs an der Universität Wien für den Einsatz an österreichischen Schulen ausgebildet. Absolventen können dann mittels Sondervertrags unterrichten.

