Jugendbande ausgeforscht: 46 Moped gestohlen

Die Polizei hat eine Jugendbande in Salzburg-Maxglan ausgeforscht, die über zehn Monate insgesamt 46 Mopeds gestohlen haben soll. In einer ersten Einvernahme zeigten sich die Jugendlichen geständig. Der Schaden liegt bei 50.000 Euro. Die zehnköpfige Bande verübte in den vergangenen zehn Monaten insgesamt 65 Straftaten.

