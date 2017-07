Spanien: Niederländer nach elf Tagen Geiselhaft befreit

Ein an der spanischen Costa Brava lebender Niederländer ist in Spanien von einer kriminellen Bande entführt und unter Drogen gesetzt worden. Die Kidnapper hätten von seiner Ehefrau ein Lösegeld von 1,5 Millionen Euro gefordert, teilte das Innenministerium in Madrid heute mit.

Jedoch seien Ermittler auf die Spur der Bande aus Osteuropa gekommen und hätten den Mann nach elf Tagen in der Stadt Toledo bei Madrid befreien können. Das Opfer, das in Lloret de Mar lebt und auch von dort verschleppt wurde, sei wegen der verabreichten Drogen bei seiner Befreiung halb bewusstlos gewesen. Der Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt.