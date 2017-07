Confederations Cup: Löws Rechnung geht voll auf

Mit dem Sieg seines jungen Teams im Confederations Cup hat DFB-Teamchef Joachim Löw unter Beweis gestellt, dass die deutsche Nationalmannschaft der WM im kommenden Jahr in Russland mit viel Zuversicht entgegensehen kann. Der 1:0-Erfolg im Finale gegen Chile war für Löw „etwas Historisches und Einmaliges in der deutschen Geschichte“. Dennoch will man beim Weltmeister auf dem Boden bleiben.

