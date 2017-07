Sänger von Spandau Ballet verlässt die Band

Der Sänger der britischen New-Romantic-Band Spandau Ballet hat die Gruppe im Streit verlassen. Sänger Tony Hadley verkündete heute auf Twitter, er sei nicht mehr Mitglied der Band und werde in Zukunft nicht mehr mit ihr auftreten. Die Gründe dafür habe er nicht beeinflussen können.

Die Trennung kam insofern überraschend, als die Band schon seit einiger Zeit nicht mehr aktiv ist. Seine Kollegen antworteten auf der Bandwebsite, dass der Sänger diese Entscheidung schon 2016 getroffen habe und man eigentlich schon 2015 nicht mehr mit ihm auftreten oder arbeiten konnte. Die restlichen Mitglieder wollen jetzt alleine weitermachen.

Welthit mit „True“ und erstes Zerwürfnis

Spandau Ballet gründeten sich in den späten 70er Jahren und hatten 1983 mit „True“ einen Welthit. Auch andere Singles schafften es in die Charts, ehe sich die Band in den frühen 90er Jahren trennte. Hadley, Schlagzeuger John Keeble und Saxofonist Steve Norman klagten dann Songschreiber und Gitarrist Gary Kemp auf Tantiemen für die gemeinsamen Lieder.

Umso überraschender verkündete die Band 2009 ein Comeback, spielte viele Liveshows und nahm für ein Best-of-Album sogar ein paar neue Songs auf. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt datiert aus dem Jahr 2015.