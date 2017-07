Zwei Radfahrer bei Unfall mit Bus getötet

Zwei Radfahrer - ein Mann und eine Frau - sind heute bei einem Unfall mit einem Bus in Obersteinbach (Oberösterreich) getötet worden. Die beiden stießen mit einem Linienbus zusammen und wurden so schwer verletzt, dass sie laut dem Rotem Kreuz noch an der Unfallstelle starben.

Mehr dazu in ooe.ORF.at