Bangladesch: Tote bei Explosion in Textilfabrik

Bei der Explosion eines Dampfkessels in einer Textilfabrik in Bangladesch sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Die Explosion in der Fabrik in einem Industrievorort der Hauptstadt Dhaka habe heute Wände und ein Dach zum Einsturz gebracht, teilten die Behörden mit. „Acht Menschen wurden getötet, und fast 50 wurden verletzt“, sagte der hochrangige Feuerwehrmann Mohammad Akhteruzzaman der Nachrichtenagentur AFP.

Sechs Leichen seien geborgen worden, zwei weitere Menschen seien im Krankenhaus gestorben, sagte Akhteruzzaman. Unter den Opfern seien auch Passanten, die zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe des sechsstöckigen Gebäudes gewesen seien.

Nach Angaben des Fabrikchefs Mesba Faruqui war die Hauptwerkstatt geschlossen. Einige Arbeiter hätten aber Reparaturarbeiten an dem Heizkessel beaufsichtigt. Die Fabrik gehört dem Textilhersteller Multifabs, der nach eigenen Angaben hauptsächlich für europäische Marken produziert.