103 Tage bis zur Wahl - Peter Filzmaier analysiert

Am Wochenende ist Sebastian Kurz zum neuen ÖVP-Obmann gewählt worden, die Grünen diskutieren ihre Listen, Peter Pilz überlegt, und auch NEOS und Irmgard Griss überlegen noch. Und die SPÖ hat heute Abend ihre europapolitischen Grundsätze dargelegt, mit dabei auch Franz Vranitzky.

Hilferuf aus Italien

Tag für Tag retten Hilfsorganisationen Menschenleben im Mittelmeer - allein in der vergangenen Woche sind 12.000 Flüchtlinge an Italiens Küsten angekommen. Eine Last, die das Land nicht alleine tragen könne, warnt der italienische Innenminister: Es könne nicht sein, dass Schiffe aus ganz Europa, die Menschen im Mittelmeer retten, nur italienische Häfen anlaufen. Eine Forderung, die auch von den Vereinten Nationen unterstützt wird, die EU-Kommission kündigt nun einen Aktionsplan an.

Empörung über Trump

US-Präsident Donald Trump hat mit dem Twittern eines gegen CNN gerichteten Videos wieder einmal Empörung ausgelöst. Der Chefredakteur der „New York Times“ erklärte, dass Trump zu einer „derartigen Wut auf die Medien“ ermutige, läge unter der Würde des Amtes.

Türkei streicht Evolutionstheorie aus Lehrplänen

In der Türkei hat die islamisch-konservative AKP von Präsident Erdogan eine weitere Runde im andauernden Kulturkampf mit dem säkularen Teil der Gesellschaft gewonnen: Die Evolutionstheorie von Charles Darwin wird aus den Lehrplänen in den Mittelschulen komplett gestrichen. Präsident Erdogan hat einen entsprechenden Entwurf bereits unterzeichnet. Kritiker werfen der Regierung vor, die Islamisierung des gesamten Schulsystems zu verfolgen.

Busunglück in Bayern

Ein Bus ist auf einen Lkw aufgefahren und dann außergewöhnlich schnell in Brand geraten - 18 Tote ist die traurige Bilanz. Mehr über die Hintergründe in der ZIB2.

ZIB2 mit Rainer Hazivar, 22.00 Uhr, ORF2

Textfassung: Zeit im Bild