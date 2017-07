Brasilien nimmt nun doch an G-20-Gipfel teil

Brasiliens Staatschef Michel Temer will nun doch am G-20-Gipfel in Hamburg teilnehmen. Die Reise des Präsidenten zum Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sei „bestätigt“, sagte ein Sprecher des Präsidialamts in Brasilia heute der Nachrichtenagentur AFP.

Temer werde Brasilien am Donnerstag verlassen, um am Freitag rechtzeitig zur Eröffnung des Gipfeltreffens in Deutschland zu sein. Nähere Einzelheiten oder eine Begründung für die Meinungsänderung nannte der Sprecher nicht. Temer hatte seine Teilnahme am G-20-Gipfel am Mittwoch vergangener Woche abgesagt. Temer habe entschieden, dass er nicht zu dem Treffen in Hamburg reisen werden, hatte das Präsidialamt erklärt. Auch für die Absage hatte es keine Begründung gegeben.

Der G-20-Gipfel findet am Freitag und Samstag in Hamburg statt. Inmitten der Krise um den Golfstaat Katar hatte auch Saudi-Arabiens König Salman seine Teilnahme an dem Treffen abgesagt.