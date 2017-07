Nordkorea: Wieder Raketentest

Das nordkoreanische Regime hat erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet. Das Geschoß sei 37 Minuten lang geflogen, ehe es im Japanischen Meer gelandet sei, teilte das Pazifikkommando des US-Militärs mit. Das südkoreanische Militär gab die Reichweite der Rakete mit 930 Kilometer an.

Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um eine Mittelstreckenrakete gehandelt, nicht um eine Interkontinentalrakete, sagte ein US-Militärsprecher. Es sei lediglich eine Rakete abgefeuert worden. Südkorea berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Japan protestierte scharf gegen den Raketentest, nachdem das Geschoß offenbar die Ausschließliche Wirtschaftszone des Landes im Japanischen Meer erreichte.

Nordkorea hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.

Seit 2006 nahm Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vor, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.