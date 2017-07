Mögliche Fusion von Energieriesen in Spanien und Portugal

Auf dem europäischen Energiesektor bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Der spanische Erdgas- und Stromversorger Gas Natural soll am portugiesischen Konkurrenten Energias de Portugal (EDP) interessiert sein, hieß es heute in Agenturberichten. Im Gespräch sei eine 35 Milliarden Euro schwere Übernahme.

Aus einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde Europas viertgrößter Versorger gemessen am Marktwert hervorgehen. EDP wollte sich dazu nicht äußern. Gas Natural teilte ledigkich mit, man befinde sich nicht in Fusionsverhandlungen mit dem portugiesischen Konkurrenten.