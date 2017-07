Deutsche „Wüste“ zieht Forscher an

Ein beinahe wüstenhaftes Gebiet im deutschen Bundesland Brandenburg wird zur Versuchsfläche: Ein Forscherteam will dort die Aktivitäten von Flechten und Gräsern beobachten. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 sollen Versuchsflächen installiert werden, wie der Biologe Maik Veste von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) sagte.

Früherer Truppenübungsplatz

Ein Großbrand in den 1940er Jahren und die jahrzehntelange Nutzung des rund 550 Hektar großen Gebietes als Truppenübungsplatz hat eine wüstenähnliche Struktur hervorgebracht. Seit dem Abzug der Sowjet-Truppen in den 1990er Jahren entwickelt sich die Vegetation auf dem Areal nördlich von Cottbus nur ganz langsam. Umgangssprachlich wird das Gebiet in der Lieberoser Heide deshalb auch „Wüste“ genannt.