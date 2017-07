Sozialplan für Shire-Mitarbeiter verbessert

Nach dem angekündigten Stellenabbau beim Pharmakonzern Shire wurde nun ein verbesserter Sozialplan ausgehandelt. In den nächsten Jahren sollen 500 Stellen gestrichen werden, davon 400 am Standort in Orth in Niederösterreich.

