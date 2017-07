Sabotageakte bei Glungezerbahn in Tirol

In Tulfes in Tirol hat es in den letzten Wochen mehrere Versuche gegeben, die dortige Glungezerbahn zu sabotieren. Beim letzten Versuch wurde der mutmaßliche Täter gesehen, allerdings nicht erkannt. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

