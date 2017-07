Nordkorea korrigiert: Interkontinentalrakete getestet

Nordkorea hat in der Nacht auf heute nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet - und in der Früh Berichte korrigiert, wonach es sich um eine Mittelstreckenrakete gehandelt habe.

Das Geschoß vom Typ Hwasong-14 habe eine Höhe von 2.800 Kilometern erreicht und sein Ziel nach genau 39 Minuten Flugzeit präzise getroffen, teilte die Regierung in Pjöngjang mit. Nordkorea habe die Fähigkeit, überall auf der Welt Ziele mit Raketen zu treffen.

Die Rakete landete im Japanischen Meer, teilte das Pazifikkommando des US-Militärs mit. Das südkoreanische Militär gab die Reichweite der Rakete mit 930 Kilometer an und sprach erst vom Test einer Mittelstreckenrakete, etwas später auch einer möglichen Langstreckenrakete.

Scharfe Proteste

Südkorea berief den Nationalen Sicherheitsrat ein. Japan protestierte scharf gegen den Raketentest, nachdem das Geschoß offenbar die Ausschließliche Wirtschaftszone des Landes im Japanischen Meer erreicht hatte.

Nordkorea hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UNO-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.

Seit 2006 nahm Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vor, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.