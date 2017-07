Wiener wohnen in Relation teurer als Deutsche

Die absoluten Mietpreise sind in Österreich niedriger als in Deutschland. In Relation ist das Bild allerdings anders: Mieten in Wien verschlingen laut ImmobilienScout24 und dem GfK-Institut 47 Prozent des verfügbaren Einkommens. Selbst im teuren München sind es nur 46 Prozent, in Hamburg gar nur 39 Prozent.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at