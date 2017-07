Hitzetage ab Mitte der Woche

Viel Zeit zum effektiven Durchlüften zu Hause bleibt nicht mehr: Nach einer kurzen Phase der Abkühlung hat die Hitze in Österreich ein Comeback. Schon am Mittwoch wird die 30-Grad-Marke überschritten. Ab Donnerstag setzt sich zumindest ansatzweise das fort, was den Juni zu einem meteorologisch besonderen Monat gemacht hat - nur noch Schauer und Gewitter könnten mancherorts für vereinzelte Frischeschübe sorgen.

Lesen Sie mehr …