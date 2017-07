Formel 1: Vettel soll als „Lehrer“ auftreten

Sebastian Vettel kommt nach seinem Rempler gegen Lewis Hamilton beim Grand Prix von Aserbaidschan um eine weitere Bestrafung herum. Nach einer Entschuldigung des Ferrari-Stars sah der Automobilweltverband (FIA) gestern von einer weiteren Ahndung des Vorfalls in Baku ab. Jedoch wurde der Deutsche von der FIA dazu angehalten, dass er in den nächsten Monaten Privatzeit dazu verwendet, um in den untergeordneten Rennklassen „Ausbildungsmaßnahmen“ durchzuführen.

