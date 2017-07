Katar-Krise: Noch keine Antwort auf Forderungskatalog

In der Krise um Katar haben die Kontrahenten des Golfstaates noch keine Antwort auf ihren Forderungskatalog erhalten. Die Staaten warteten darauf, Katars Reaktion vom Vermittler Kuwait zu bekommen, sagte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abdullah bin Said al-Nahjan, heute nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel in Abu Dhabi. Erst wenn sie das Papier beraten hätten, würden sie über weitere Schritte gegen Katar entscheiden.

Saudi-Arabien, Bahrain, die VAE und Ägypten hatten Katar über Kuwait einen Forderungskatalog zukommen lassen. Sie verlangen unter anderem, dass das Emirat seinen TV-Kanal al-Jazeera schließt und die Beziehungen zum Iran zurückfährt. Erst dann wollen sie ihre Blockade gegen Katar aufheben.

Das Emirat hatte gestern seine Antwort an Kuwait übergeben. Der Inhalt des Schreibens ist bisher unbekannt. Die Außenminister der vier Blockadestaaten wollen darüber morgen in Kairo beraten. Gabriel setzte in den VAE seine dreitägige Rundreise durch die Region fort, während der er sich um eine Entspannung in dem Konflikt am Golf bemühen will. Am Nachmittag wird er in Katar erwartet.