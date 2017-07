Gina Lollobrigida bekommt Stern am „Walk of Fame“

Gina Lollobrigida, die heute ihren 90. Geburtstag feiert, bekommt einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood. Die Zeremonie zur Enthüllung der Sternplakette ist im kommenden Jänner in Los Angeles geplant, berichteten italienische Medien. Die Feier findet im Rahmen eines Events zur Bewerbung italienischer Ortschaften als Filmkulissen statt.

APA/AFP/Chris Delmas

Glückwünsche für die Diva trafen aus der ganzen Welt ein. Italiens Staatschef Sergio Mattarella gratulierte der Schauspielerin und bezeichnete sie als „Ikone des italienischen Films“. Auch Kulturminister Dario Franceschini gratulierte Lollobrigida, die seiner Ansicht nach eine der größten italienischen Schauspielerinnen aller Zeiten sei.