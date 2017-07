60. Geburtstag bringt Fiat 500 in New Yorker MoMA

Pünktlich zum 60. Geburtstag ist Italiens legendärster Kleinwagen in die Dauerausstellung des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) aufgenommen worden. Das MoMA zolle damit „einer Ikone italienischer Kultur, Kunst und Kreativität Tribut“, wie der Autokonzern Fiat Chrysler (FCA) heute in einer Aussendung mitteilte.

Der Fiat 500 feierte am 4. Juli 1957 als „Nuova Cinquecente“ seine Weltpremiere. Der keine drei Meter lange und 1,3 Meter breite Kleinwagen wurde zu einem Symbol für das Wirtschaftswunder Italiens. „Ich wollte ein kleines Auto für eine große Anzahl von Menschen entwerfen“, beschrieb der „Vater“ des legendären Gefährts, Dante Giacosa, seine Pläne. Erklärtes Ziel des gebürtigen Römers war es, dass sich jeder Angestellte ein Auto leisten könne.

Von den laut FCA bis 1975 mehr als vier Millionen gebauten Fahrzeugen sind heute immer noch rund 400.000 auf Italiens Straßen unterwegs. 2007 brachte Fiat den neuen 500 auf den Markt. Dieser ist zwar von seinem Vorgänger inspiriert, jedoch deutlich größer.