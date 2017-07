Bericht über hohe Abgasbelastung

Nicht die erwartete frische Meeresbrise, sondern eine schlechtere Luftqualität als in Großstädten: Das erwartet laut einem Bericht des britischen TV-Senders Channel 4 die Passagiere an Deck vieler Kreuzfahrtschiffe. Die hohe Konzentration von Schadstoffen sorge sowohl bei Umweltschützern als auch bei Medizinern für schwere Bedenken. Es ist nicht der erste Vorwurf in diese Richtung: Erst im Jänner erneuerte etwa die deutsche Umweltschutzorganisation Naturschutzbund Deutschland (NABU) ihren Vorwurf, dass die Kreuzfahrtbranche zu wenig zur Verminderung von Abgasen unternehme.

