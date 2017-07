Formel 1: Österreich-GP feiert Jubiläum

Wenn am Sonntag in Spielberg (14.00 Uhr, live in ORF eins) die Motoren aufheulen, ist die Formel 1 zum 30. Mal mit einem Grand Prix in Österreich zu Gast. Seit den Anfängen auf einem Flugplatz in Zeltweg hat sich bei dem nach einigen Unterbrechungen seit 2014 wieder im GP-Kalender aufscheinenden Rennen in der Steiermark einiges getan.

