Montenegro: Hotels wegen Waldbränden evakuiert

Wegen Waldbränden sind an der Küste Montenegros mehrere Urlaubsresorts geräumt worden. Das Feuer habe sich ausgebreitet und sei seit gestern gefährlich nah an die Stadt Tivat herangerückt, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender RTCG heute. Zwei große Resorts an der Bucht von Kotor seien laut Medienberichten daraufhin vorsorglich evakuiert worden.

Das dicht bewachsene Gelände erschwere den mehr als 100 Feuerwehrleuten an Ort und Stelle die Arbeit. Löschflugzeuge hätten nicht sofort ausgesandt werden können. Bisher gebe es keine Verletzten oder Brandschäden an Gebäuden, allerdings bestehe weiterhin die Gefahr, dass die Feuer auf benachbarte Dörfer übergreifen könnten.